Le forti piogge degli ultimi giorni hanno indebolito le sponde del canale che corre lungo via Negri, una strada laterale di viale Petrarca. Le sponde sono diventate fragili e rischiano di cedere, tanto che la strada è stata chiusa al traffico. I tecnici stanno valutando i danni e le possibili misure di sicurezza.

Le copiose precipitazioni dei giorni scorsi hanno creato un importante dissesto sulle sponde del canale che costeggia via Negri, una laterale di viale Petrarca. L’erosione è apparsa evidente nella giornata di venerdì nella quale, a scopo precauzionale, il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa (nella foto) ha firmato una ordinanza per la chiusura di una porzione della strada. Le sponde del canale, già considerate pericolanti, hanno ceduto e ora il transito è interdetto per un tratto di 25 metri che porta all’incrocio con viale Petrarca. Nella giornata di ieri sono state posizionate delle transenne per impedire il transito a veicoli e pedoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sponde fragili del canale. Strada chiusa

Sono iniziati i lavori di espurgo e interventi sulle sponde del Canale Diversivo di Portomaggiore, mirati a ripristinare la sezione idraulica e migliorare la sicurezza dell'area urbana.

La recente ondata di maltempo ha causato smottamenti e frane nelle colline dei comuni medicei, portando alla chiusura di via Petraia a Poggio.

