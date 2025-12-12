Canale Diversivo più sicurezza con i lavori sulle sponde

Sono iniziati i lavori di espurgo e interventi sulle sponde del Canale Diversivo di Portomaggiore, mirati a ripristinare la sezione idraulica e migliorare la sicurezza dell'area urbana. Gli interventi includono il presidio delle sponde e il rifacimento delle zone danneggiate, contribuendo alla tutela del territorio e alla prevenzione di eventuali rischi idraulici.

Sono iniziati i lavori di espurgo del canale diversivo per ripristinare la sezione idraulica e anche di presidio della sponda e di rifacimento di quelle ammalorate nel tratto urbano di Portomaggiore. I lavori, a cura del Consorzio di Bonifica di Ferrara, sono suddivisi in due stralci con diversi finanziamenti. La ripresa frane di un tratto di circa 470 metri in destra idraulica sul canale Diversivo – in prossimità dell’abitato di Portomaggiore – ha un finanziamento di 400 mila euro. Questo importo rientra nel piano dei primi interventi urgenti di protezioni civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatosi dal 22 al 27 luglio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Canale Diversivo, più sicurezza con i lavori sulle sponde

Cerca Video Caricamento del Video...

Dario Bernardi Sindaco. Megan Yagami · Start Up. Sono iniziati a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara i lavori di rifacimento spondale e scavo per il ripristino della sezione del canale Diversivo: riguarderanno un tratto lungo del canale, anche fuori - facebook.com Vai su Facebook

Canale Diversivo, più sicurezza con i lavori sulle sponde - Sono iniziati i lavori di espurgo del canale diversivo per ripristinare la sezione idraulica e anche di presidio della sponda e di rifacimento di quelle ammalorate nel tratto urbano di Portomaggiore. Lo riporta ilrestodelcarlino.it