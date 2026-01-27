La recente ondata di maltempo ha causato smottamenti e frane nelle colline dei comuni medicei, portando alla chiusura di via Petraia a Poggio. La situazione evidenzia la vulnerabilità delle aree collinari e la necessità di monitoraggio continuo per garantire la sicurezza dei residenti e delle strade.

Smottamenti delle colline nei comuni medicei. L’incessante giornata di pioggia, domenica ha causato alcune piccole frane a Poggio a Caiano e a Carmignano. E’ intervenuta la protezione civile con le squadre della Vab ed è stato effettuato un monitoraggio di tutte le strade a rischio, in previsione anche della nuova ondata di pioggia attesa per domani. A Poggio con ordinanza è chiusa via Petraia dove si è verificato uno smottamento della collina: il terreno in questione è di proprietà privata e il proprietario ha assicurato al Comune che si adopererà al più presto per ripristinare il suo versante di terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo, franano le strade fragili. Chiusa via Petraia a Poggio: i divieti

Approfondimenti su Maltempo Frane

A Monza, i lavori di rifacimento della rete fognaria in via Molise sono stati prorogati fino al 30 gennaio, prolungando le modifiche alla viabilità già in corso dal 17 novembre.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maltempo Frane

Argomenti discussi: Maltempo, franano le strade fragili. Chiusa via Petraia a Poggio: i divieti.

Maltempo, frane nell’Ennese: chiusi due tratti di Strade StataliENNA – L’ondata di maltempo in Sicilia ha causato frane lungo due strade Statali dell’Ennese. Lo comunica l’Anas in una nota. Sulla SS288 Di Aidone – si legge nel comunicato – è chiuso il tratto da ... livesicilia.it

Maltempo nella notte in Sardegna con esondazioni e franeLa Sardegna è stata investita da una violenta ondata di maltempo che ha imperversato senza sosta anche durante la notte, causando gravi disagi soprattutto nelle aree del Nord e dell’Est dell’isola. Le ... meteo.it

Forte maltempo in Sicilia. Com’è la situazione da voi - facebook.com facebook