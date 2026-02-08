Splendida medaglia d' argento per l' Italia nella staffetta mista del biathlon

L’Italia conquista una medaglia d’argento nella staffetta mista del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra ha dato il massimo e si è piazzata subito dietro alla Norvegia, portando a casa un risultato importante per lo sport italiano. La gara è stata emozionante e ha visto gli atleti impegnati fino all’ultimo minuto.

Italia d’argento nella staffetta mista del biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25". Completa al poligono Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer. Medaglia di bronzo alla Germania (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss. Per l’Italia è la sesta medaglia ai Giochi dopo l’oro di Lollobrigida, l’argento di Franzoni e i bronzi di Goggia, Paris e Dalmasso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

