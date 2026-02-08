LIVE Biathlon Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Italia argento dietro la favorita Francia

L’Italia si prende l’argento nella staffetta mista di biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squadra azzurra, composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ha concluso la gara dietro la favorita Francia. La competizione è stata combattuta fino all’ultimo turno, con gli italiani che hanno dato il massimo per salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Ricordiamo la composizione del quartetto azzurro: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. 15.11 Quarta la Norvegia a 1'37?2, poi quinta la Svezia a 1'40?8. 15.10 Bronzo per la Germania. Preuss a 1'05?3. 15.09 Argento Italia. Lisa Vittozzi chiude a 25?8. 15.09 La Francia vince da favorita la medaglia d'oro nella staffetta mista. Julia Simon traglia il traguardo in solitaria, salutando i tifosi. 15.07 Per pensare di vincere sarebbe servita la perfezione, o quasi, al poligono. L'ha garantina la sola Lisa Vittozzi. 2 ricariche per Giacomel e Hofer, una per Wierer.

