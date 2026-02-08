Spino d’Adda Felice Capuano muore in un incidente sulla vecchia Paullese

Un uomo di 81 anni è morto questa mattina a Spino d’Adda in un incidente sulla vecchia Paullese. Felice Capuano, residente nel paese, stava percorrendo via Parma quando si è scontrato con un altro veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Spino d’Adda (Cremona), 8 febbraio 2026 - Un uomo di 81 anni, Felice Capuano residente a Spino d’Adda, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in corrispondenza dell’ innesto di via Parma sulla Sp1, la vecchia Paullese. Feriti ma non in maniera grave anche la moglie e il conducente dell’altra auto trasportato in elisoccorso al San Raffaele di Milano. La dinamica. Ancora da determinare esattamente la dinamica dell’incidente ma la Toyota Auris proveniente da via Parma, si è scontrata violentemente con un ’ Audi A4 station wagon. Secondo una prima ricostruzione Felice Capuano stava uscen do da via Parma e immettendosi sulla provinciale, svoltando a sinistra in direzione del cimitero, quando la sua auto si è scontrata con l’Audi che procedeva lungo la Paullese in direzione Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spino d’Adda, Felice Capuano muore in un incidente sulla vecchia Paullese Approfondimenti su Spino dAdda Spino d’Adda, arriva il doppio autovelox fisso sulla Paullese. Limiti e proventi delle multe, cosa c’è da sapere A Spino d’Adda, sulla strada provinciale Paullese, verrà installato un nuovo autovelox fisso entro febbraio. Schianto tra due auto nel Cremonese: muore sul colpo a 82 anni Felice Capuano Questa mattina a Spino d'Adda, nel Cremonese, due auto si sono scontrate violentemente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Spino dAdda Argomenti discussi: Schianto tra due auto a Spino d'Adda: muore Felice Capuano. Schianto tra due auto a Spino d'Adda: muore Felice CapuanoDrammatico incidente stradale a Spino d’Adda, domenica mattina. Alle 11:40 circa due automobili si sono scontrate violentemente in corrispondenza ... cremonaoggi.it Schianto tra due auto nel Cremonese: muore sul colpo a 82 anni Felice CapuanoA perdere la vita nel violento schianto di questa mattina a Spino d'Adda (Cremona) tra due auto è Felice Capuano, 82 anni, residente sul territorio e ... fanpage.it Programma Sportivo di Telegolfo-RTG in collaborazione con Sportpontino. come e Pallone Ciociaro, a cura di Giuseppe Capuano con la partecipazione di Felice Pantanella e Davide Ciaccini. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.