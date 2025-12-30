A Spino d’Adda, sulla strada provinciale Paullese, verrà installato un nuovo autovelox fisso entro febbraio. La soluzione, posizionata prima del ponte sull’Adda, mira a migliorare la sicurezza stradale in un tratto critico. In questa guida, si approfondiscono i limiti di velocità, le sanzioni previste e i proventi derivanti dalle multe, offrendo informazioni utili per chi percorre questa strada.

Spino d’Adda (Cremona) – Il nuovo anno porterà l’autovelox fisso sulla Paullese. Verrà installato dalla Provincia di Cremona entro febbraio all’altezza del distributore di carburanti, nel tratto che precede il ponte sull’Adda, dove la strada si restringe a una sola corsia per ciascun senso di marcia e punto già teatro di gravi incidenti, dovuti principalmente alla velocità. Soddisfazione in Comune. Della possibilità di installare l’autovelox si era avuta notizia dal ministero, quando era stato diffuso l’elenco nazionale degli autovelox regolari. Tra di essi c’era pure quello di Spino d’Adda, anche se questo dispositivo non era ancora stato installato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spino d’Adda, arriva il doppio autovelox fisso sulla Paullese. Limiti e proventi delle multe, cosa c’è da sapere

