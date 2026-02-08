Schianto tra due auto nel Cremonese | muore sul colpo a 82 anni Felice Capuano

Questa mattina a Spino d'Adda, nel Cremonese, due auto si sono scontrate violentemente. Nell’incidente è morto sul colpo Felice Capuano, 82 anni, molto conosciuto in zona. La sua auto si è schiantata contro un’altra vettura, lasciando tutti senza parole. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per Capuano non c’era niente da fare. La strada è stata chiusa per le indagini.

A perdere la vita nel violento schianto di questa mattina a Spino d'Adda (Cremona) tra due auto è Felice Capuano, 82 anni, residente sul territorio e molto conosciuto.

