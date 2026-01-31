Tom Holland si mostra entusiasta del suo nuovo ruolo. L’attore britannico definisce il progetto come il più creativo e gratificante della sua carriera. In un’intervista, Holland ha parlato con passione del lavoro sul set, senza nascondere quanto questa esperienza lo abbia coinvolto e motivato.

La star britannica ha confessato tutto il proprio entusiasmo per il lavoro svolto sul set del prossimo film sull'Uomo Ragno. Tom Holland ha confessato di ritenere Spider-Man: Brand New Day il suo progetto maggiormente appagante dal punto di vista creativo di tutta la sua carriera. L'attore londinese è pronto a tornare sul grande schermo nei panni di Peter Parker. Il prossimo blockbuster SonyMarvel, diretto da Destin Daniel Cretton, è il 38° capitolo del Marvel Cinematic Universe, e Tom Holland ha scritto una lettera alla troupe del film rivelando i suoi sentimenti e le emozioni nei confronti di Spider-Man: Brand New Day. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: "Il progetto più creativo e appagante della mia carriera"

