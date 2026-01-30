Tom Holland si mostra entusiasta del nuovo progetto. L’attore inglese definisce questa esperienza come la più intensa e soddisfacente della sua carriera. Mentre i fan aspettano con trepidazione l’uscita, i teaser di Avengers: Doomsday continuano a dominare le discussioni online, ma anche il nuovo capitolo di Spider-Man si fa sentire, promettendo grandi cose.

Mentre l’uragano Avengers: Doomsday continua a travolgere il web con i suoi teaser, c’è un altro pezzo da novanta della Fase 6 che inizia a scaldare i motori. Tom Holland ha ufficialmente concluso le riprese di Spider-Man: Brand New Day e le sue prime parole dal set promettono qualcosa di mai visto prima per l’Arrampicamuri. In breve: Con una lettera di ringraziamento alla troupe diventata virale, Tom Holland ha definito Spider-Man: Brand New Day come il progetto più stimolante della sua vita professionale.. Il film, che vedrà nel cast anche Mark Ruffalo (Hulk), Jon Bernthal (The Punisher) e Sadie Sink, segnerà un ritorno alle atmosfere “street-level” di New York. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland entusiasta: “L’esperienza creativa più alta della mia carriera”

Approfondimenti su Spider Man Brand New Day

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Spider Man Brand New Day

Argomenti discussi: Spider-Man: Brand New Day avrà una differenza enorme rispetto alla trilogia originale; Ma Spider-Man: Brand New Day sarà ambientato prima di Doomsday... o no?; Spider-Man: Brand New Day, nel nuovo film Marvel con Tom Holland ci saranno tanti villain non ancora annunciati [RUMOR]; Spider-Man: Brand New Day segnerà un cambio di tono per la saga con Tom Holland.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland ha scritto una lettera di ringraziamento alla troupe dopo la fine delle ripreseA riprese finite, Tom Holland ha scritto una lettera di ringraziamento per la troupe di Spider-Man: Brand New Day, elogiando il lavoro svolto. comingsoon.it

Spider-Man: Brand New Day, un gadget della troupe svela un nuovo look dell’Uomo RagnoSpider-Man: Brand New Day si mostra con un look oscuro nei gadget di scena, accendendo i rumor sul costume nero. cinefilos.it

Qual è il tuo film di #SpiderMan preferito - facebook.com facebook

Anche i supereroi fanno volontariato! @LorenaBianchett intervista "Spider-Man", sabato 3 gennaio ore 16 su #Rai1 e #RaiPlay x.com