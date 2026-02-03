Tobey Maguire ancora nei panni di Spider-Man? Il sogno di Sam Raimi
Tobey Maguire potrebbe tornare a vestire i panni di Spider-Man. La notizia circola tra i fan, ma al momento si tratta solo di un’idea del regista Sam Raimi. Nessuna conferma ufficiale, solo il desiderio di Raimi di rivedere l’attore nei panni dell’eroe. I fan sperano che questa ipotesi diventi realtà.
(Adnkronos) – Tobey Maguire, l'uomo ragno amatissimo dai fan, potrebbe tornare a indossare il suo costume iconico? Per ora si tratta solo di un desiderio del regista Sam Raimi. L'attore aveva interpretato Spider-Man nel 2002, 2004 e 2007, sotto la direzione di Raimi, firmando una trilogia che resta tra le più celebrate della saga cinematografica.
