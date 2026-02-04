Spider-Man Sam Raimi | Vi svelo la mia scena preferita di Tobey Maguire

Durante una conferenza stampa, Sam Raimi ha raccontato quale scena della sua trilogia di Spider-Man preferisce. Il regista ha spiegato di aver rivisto le sue vecchie pellicole e di essere ancora affezionato a un momento specifico con Tobey Maguire. Raimi ha anche promosso il suo nuovo film, Send Help, ma non ha nascosto la sua passione per i ricordi legati ai primi film dell’uomo-ragno.

Nel corso della promozione del suo ultimo film, il regista è tornato a parlare della sua amatissima trilogia sull'Uomo-Ragno rivelando anche la sua sequenza preferita con Maguire Impegnato nella promozione di Send Help, la sua nuova comedy-horror attualmente nelle sale, Sam Raimi è tornato a parlare del suo lavoro sulla trilogia di Spider-Man rivelando anche la sua sequenza preferita con Tobey Maguire. In particolare, a Raimi è stato chiesto delle iconiche scene di Spider-Man in cui si lancia con la ragnatela nei suoi film e il regista ha quindi rivelato a tutti la sua preferita tra queste. Sempre nostalgico riguardo alla trilogia, Raimi ha anche chiarito una volta per tutte quanto sia altamente improbabile un suo ritorno alla regia di uno Spider-Man 4 con Maguire di nuovo .

