Spari al vice degli 007 russi2 arresti

La polizia russa ha arrestato un uomo a Dubai e lo ha estradato in Russia, sospettato di aver preso parte all’attentato che ha colpito il vice capo dei servizi militari, Alexeyev. L’uomo era stato fermato in Medio Oriente, ora si trova sotto interrogatorio. La vicenda ha scosso le autorità russe, che cercano di fare chiarezza sui motivi e i responsabili dell’attacco.

9.27 Fermato a Dubai ed estradato in Russia un uomo sospettato dell'attentato al vice capo dei servizi militari russi Alexeyev, nei giorni scorsi a Mosca. Un uomo è penetrato nell'abitazione dell'alto ufficiale e gli ha sparato diversi colpi di pistola ferendolo gravemente. Immediate le accuse di Mosca a Kiev, che ha negato qualsiasi ruolo. L'arrestato a Dubai è cittadino russo, così come due complici, riferisce il servizio di sicurezza russo Fsb. In cella a Mosca un uomo, mentre una donna è fuggita in Ucraina.

