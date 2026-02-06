Mosca accusa Kiev ma qualcosa non torna nell' attentato al vice capo degli 007 russi

Mosca inizia a puntare il dito contro Kiev dopo l’attentato che ha coinvolto il vice capo degli 007 russi. Le autorità russe parlano di un episodio che alimenta i dubbi e le tensioni tra i due Paesi, mentre gli investigatori cercano di fare luce su cosa sia realmente successo e chi possa averci messo le mani. La vicenda si svolge in un momento di grande instabilità e di crescente preoccupazione tra le fila dei servizi segreti di Mosca.

Il cuore di Mosca è tornato teatro di un episodio che getta ulteriori ombre sulla guerra russo-ucraina e sul clima di instabilità ai vertici dei servizi segreti di Mosca. Le autorità di Mosca hanno immediatamente puntato il dito contro Kyiv, definendo l'attentato a Vladimir Alekseyev un "atto di terrorismo", mirato a sabotare i negoziati di pace in corso. Il clima è teso: l'attacco giunge proprio dopo colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi, e riaccende interrogativi su responsabilità, motivazioni e scacchi di potere interni al Cremlino. In un contesto in cui gli omicidi mirati sono diventati una componente crescente della guerra "invisibile", l'episodio si inserisce in una dinamica più ampia fatta di operazioni clandestine, propaganda e sospetti reciproci, dove la linea tra sicurezza interna e conflitto internazionale appare sempre più sfumata.

