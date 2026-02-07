Un nuovo attentato ha colpito Mosca, questa volta con un attentato al vice degli 007 militari. Il generale Alekseyev è rimasto gravemente ferito e ora si trova in ospedale. La situazione di sicurezza nella capitale si fa ancora più tesa, mentre le autorità cercano di capire chi ci sia dietro l’attacco. La guerra in Ucraina continua a creare tensioni e incertezze, anche se il Cremlino annuncia nuovi incontri diplomatici.

Roma, 7 febbraio 2026 – La guerra in Ucraina ha esiti sempre più incerti. I negoziati vanno a rilento, anche se il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha annunciato presto un nuovo round di incontri. Ieri a Mosca è stato aggredito il numero due dei servizi segreti militari russi, il generale Vladimir Alekseyev. Il dito è puntato contro Kiev, in un momento in cui la già difficile mediazione fra le parti in causa è resa ancora più complicata dal rinnovo del trattato New Start, scaduto giovedì e che regola il numero di testate nucleari strategiche dispiegate e dei relativi vettori (missili balistici intercontinentali, missili lanciati da sottomarini e bombardieri pesanti), prevedendo anche meccanismi di verifica reciproca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un altro attentato a Mosca, colpito il vice degli 007 militari: il generale Alekseyev è grave

Attentato a Mosca contro il vice capo dell'intelligence militare russa: «È in gravi condizioni»Vladimir Alekseyev, 63 anni, è un figura di spicco all’interno del Gru. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, diversi alti ufficiali militari russi sono stati assassinati. Alcuni di questi omicid ... editorialedomani.it

Attentato al n. 2 dell'intelligence militare russa. Chi era Vladimir AlekseyevAGI - Il numero due dell'intelligence militare russa (GRU), Vladimir Alekseyev, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco in un edificio residenziale a Mosca, in quello che la Russia ha definito un atto ... msn.com

