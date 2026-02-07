La polizia ha confermato la morte di Liu Wenham, il 30enne cinese ferito durante la sparatoria a Rogoredo una settimana fa. Dopo essere stato colpito, era stato ricoverato all’ospedale Niguarda, dove si è spento ieri. La vicenda si chiude con un esito tragico, mentre le forze dell’ordine indagano sui dettagli della rapina e dell’uso dell’arma.

È morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato la pistola a un vigilante usandola poi contro dei poliziotti che avevano risposto al fuoco ferendolo gravemente. L'episodio era avvenuto nella periferia di Rogoredo, dove qualche giorno prima un pusher marocchino di 28 anni era stato ucciso da un altro agente. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici, nei giorni precedenti, era stato bloccato per accertamenti, sempre dalla Polfer, e poi rilasciato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ferito nella sparatoria a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese ?Liu Wenham

Approfondimenti su Rogoredo Lombardia

Liu Wenham, il 30enne cinese coinvolto nella sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana in ospedale.

È morto oggi Liu Wenham, il 30enne cinese ferito durante la sparatoria in piazza Mistral, a Rogoredo, lo scorso 1 febbraio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne Liu Wenham

Ultime notizie su Rogoredo Lombardia

Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo: trentenne cinese aggredisce vigilante e spara alla polizia. Colpito, è grave; Sparatoria a Bitonto, agguato serale in periferia: 30enne ferito; Strappa la pistola a una guardia giurata, poi spara alla polizia (che risponde): rapinatore gravissimo; Sparatoria a Rogoredo, l'uomo ferito era stato già fermato tre volte.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese Liu WenhamÈ morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato la pistola a un vigilante usandola ... ilmattino.it

Ferito nella sparatoria a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese Liu WenhamÈ morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato la pistola a un vigilante usandola ... ilmessaggero.it

Sparatoria a Rogoredo, indagati quattro poliziotti per lesioni dopo il ferimento del 30enne Liu Wenham facebook

Sparatoria a Rogoredo, l'uomo ferito è in condizioni gravissime. Era stato controllato 3 volte in 3 giorni. Liu Wenham ricoverato al Niguarda in rianimazione. È indagato per tentato omicidio e rapina #ANSA x.com