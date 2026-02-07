ferito nella sparatoria con la polizia a rogoredo morto dopo una settimana il 30enne cinese liu wenham

Liu Wenham, il 30enne cinese coinvolto nella sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana in ospedale. Era stato ferito domenica scorsa durante un episodio che aveva portato alla rapina di una pistola e all’uso dell’arma contro la polizia. Questa mattina è deceduto al Niguarda, dove era ricoverato in condizioni critiche.

È morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato la pistola a un vigilante usandola poi contro dei poliziotti che avevano risposto al fuoco ferendolo gravemente. L'episodio era avvenuto nella periferia di Rogoredo, dove qualche giorno prima un pusher marocchino di 28 anni era stato ucciso da un altro agente. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici, nei giorni precedenti, era stato bloccato per accertamenti, sempre dalla Polfer, e poi rilasciato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

È morto nel pomeriggio di sabato Liu Wenham, il trentenne cinese rimasto ferito in una sparatoria con la polizia avvenuta domenica scorsa in via Cassinis, tra Corvetto e Rogoredo.

È morto oggi Liu Wenham, il 30enne cinese ferito durante la sparatoria in piazza Mistral, a Rogoredo, lo scorso 1 febbraio.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne Liu Wenham

Sparatoria a Rogoredo, indagati quattro poliziotti per lesioni dopo il ferimento del 30enne Liu Wenham facebook

Sparatoria a Rogoredo, l'uomo ferito è in condizioni gravissime. Era stato controllato 3 volte in 3 giorni. Liu Wenham ricoverato al Niguarda in rianimazione. È indagato per tentato omicidio e rapina #ANSA x.com