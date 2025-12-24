Napoli | sparatoria in piazza Cavour ferito un 28enne Indagini in corso
Momenti di paura nella tarda serata di martedì in piazza Cavour a Napoli, dove si è verificata una sparatoria che ha portato al ferimento di un uomo. L’episodio è avvenuto poco dopo le 21.30, nei pressi di una sala scommesse molto frequentata della zona. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
