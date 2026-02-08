sparatoria a milano morto il 30enne cinese rimasto ferito

È morto all’ospedale Niguarda Liu Wenham, il giovane cinese di 30 anni che la settimana scorsa era stato ferito durante uno scontro a colpi di arma da fuoco con la polizia nel quartiere di Rogoredo. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e, nonostante i tentativi di salvarlo, stamattina si è spento. La polizia sta indagando sugli eventi che hanno portato alla sparatoria.

È deceduto all’ospedale Niguarda Liu Wenham, il 30enne cinese rimasto gravemente ferito nella sparatoria con la polizia avvenuta la scorsa settimana a Milano, nel quartiere di Rogoredo. L’uomo era ricoverato da domenica scorsa, dopo aver reagito con un’arma da fuoco contro gli agenti che erano intervenuti in seguito a un suo gesto violento: aveva sottratto la pistola a una guardia giurata e l’aveva puntata contro le forze dell’ordine, riportando ferite alla testa e a un braccio. Precedenti episodi di violenza e ricoveri psichiatrici. Liu Wenham, irregolare e senza fissa dimora, risultava più volte coinvolto in episodi di disturbi psichiatrici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina a Milano si fa più pesante la cronaca di una sparatoria avvenuta a febbraio.

È morto oggi Liu Wenham, il 30enne cinese ferito durante la sparatoria in piazza Mistral, a Rogoredo, lo scorso 1 febbraio.

