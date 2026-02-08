Gli allenatori sono in allerta. La partita di questa sera tra Inter e Juventus rischia di perdere due pedine fondamentali: due titolari delle rispettive squadre sono in dubbio. La mancanza di questi giocatori peserebbe molto sulle possibilità di successo delle due squadre, e le scelte di formazione potrebbero cambiare drasticamente il corso del match. Spalletti, in particolare, si trova a dover fare i conti con questa incertezza, che potrebbe influenzare anche le ambizioni di classifica della sua squadra.

Si tratterebbe di una doppia assenza molto pesante Lazio e Inter diranno molto sul cammino e soprattutto sulle ambizioni della Juve in campionato. L’obiettivo minimo, ad oggi anche quello massimo, è la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo determinante pure per un certo tipo di mercato. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Per il big match coi nerazzurri di sabato 14 febbraio sono in forse due titolarissimi del centrocampo. Parliamo di Manuel Locatelli e Weston McKennie, entrambi diffidati e quindi a rischio squalifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti in ansia: due titolarissimi a rischio per Inter-Juve

Approfondimenti su Inter Juve

I giocatori dell’Inter sono in attesa di sapere se potranno andare a Torino per la partita contro la Juventus.

I nerazzurri si preparano a conoscere domani la decisione del Giudice Sportivo dopo i fatti di Cremona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Juve

