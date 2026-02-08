Spacex non ha intenzione di lanciare un nuovo telefono, ma sta lavorando a un dispositivo basato sull’intelligenza artificiale. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e apre nuove possibilità nel settore tecnologico. Per ora, nulla di ufficiale, ma il progetto potrebbe cambiare le regole del gioco in modo inaspettato.

scenario tecnologico in evoluzione: si discute di un possibile nuovo attore nel settore dei dispositivi mobili, ma la strada potrebbe prendere una direzione diversa. emergono indicazioni su un dispositivo orientato all’intelligenza artificiale con focus sull’elaborazione locale e su una connettività che trascende le reti tradizionali. le informazioni disponibili segnalano una priorità hardware dedicata alle reti neurali, piuttosto che un classico telefono. il presente testo sintetizza i dati pubblici, evitando assunzioni non confermate, offrendo una lettura chiara e strutturata per i lettori. dispositivo alimentato da ia in anteprima, senza un telefono starlinkspacex. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Spacex non costruisce un telefono ma un dispositivo ia potrebbe cambiare il futuro

Spacex potrebbe entrare nel mercato dei telefoni cellulari con la connettività Starlink integrata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Musk fonde SpaceX e xAI: nasce un colosso non quotato da 1.250 miliardiIl riassetto dell’impero di Elon Musk combina il leader di razzi e satelliti con la società di intelligenza artificiale e social media, guardando a data center nello spazio ... ilsole24ore.com

SpaceX comprerà xAI, Elon Musk vuole arrivare alle stelleIl Ceo delle due aziende ha confermato i rumors sull’acquisizione, che aprirebbe la strada alla space AI, alimentata a energia solare. ictbusiness.it

SpaceX is asking for approval to launch up to one million satellites into low Earth orbit. Not for communications but to build orbital data centers dedicated to Artificial Intelligence. According to Elon Musk space offers near constant solar energy lower operating facebook