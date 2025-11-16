Marvel Armageddon potrebbe cambiare il futuro dei mutanti con le origin box
Nel panorama dei futuri eventi Marvel, si configura un fenomeno destinato a sconvolgere l’universo narrativo e le sue dinamiche. Con l’ombra di una minaccia imminente, molto si attende dall’imminente avvenimento Armaggeddon, che promette di ridefinire i confini della continuity e le potenzialità dei personaggi. Questa analisi approfondisce le coordinate principali di questo nuovo ciclo, dai dettagli misteriosi alla possibile evoluzione dei poteri, con uno sguardo anche alle figure chiave e agli elementi che potrebbero determinare il destino dei mutanti in modo radicale. l’evento Armaggeddon: un’intera realtà in bilico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
