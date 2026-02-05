Spacex potrebbe entrare nel mercato dei telefoni cellulari con la connettività Starlink integrata. La società di Elon Musk sta valutando questa mossa, che permetterebbe di offrire connessioni internet ovunque, anche nelle zone più remote. L’idea nasce dopo l’acquisizione di xAI, segno che la compagnia guarda oltre i voli spaziali e si apre a nuovi settori di mercato.

l’espansione di SpaceX oltre il settore aerospaziale si concretizza con opportunità nel comparto dei dispositivi mobili, guidata dall’acquisizione di xAI. in questo contesto si ipotizza lo sviluppo di un telefono proprietario dotato di connettività Starlink integrata, pensato per valorizzare l’interconnessione tra infrastrutture satellitari, intelligenza artificiale e servizi dedicati. l’obiettivo appare orientato a consolidare l’ecosistema SpaceX con un prodotto che vada oltre i tradizionali dispositivi, puntando a una sinergia tra hardware avanzato e servizi satellitari. spacex potrebbe costruire un telefono proprietario con connettività starlink. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Spacex potrebbe costruire un telefono con la connettività starlink integrata

Approfondimenti su SpaceX Starlink

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su SpaceX Starlink

Argomenti discussi: SpaceX ha chiesto i permessi per costruire una megacostellazione da un milione di satelliti; Tesla: il titolo sale in scia alla notizia di una possibile fusione con SpaceX; SpaceX, la maxi valutazione a 1,25 trilioni di dollari manda in orbita i titoli spaziali; SpaceX, cosa significa l’acquisizione di xAi che anticipa l’Ipo e potrebbe riguardare Tesla.

Come Elon Musk ha usato SpaceX per salvare xAI e costruire un colosso da 1,250 miliardi di dollariL'azienda spaziale del miliardario sudafricano starebbe puntando a un'offerta pubblica iniziale (IPO) a metà giugno, che potrebbe raccogliere fino a 50 miliardi di dollari ... today.it

SpaceX vuole lanciare un milione di satelliti in orbita per l’AISpaceX chiede alla FCC di lanciare un milione di satelliti per creare un data center orbitale alimentato a energia solare per l’AI. techprincess.it

SpaceX potrebbe accantonare il progetto Dragon XL in favore di Starship. facebook

BREAKING NEWS Secondo @business e @ReutersWorld @SpaceX potrebbe fondersi con @xai, altra società di #Musk ma dedicata alla #Ai, in vista dell’Ipo dell’azienda spaziale #SpaceX prepara il suo ingresso in #Borsa. Molti prevedono una valutazione i x.com