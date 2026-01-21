Sp Monteleone via ai lavori da 5,2 milioni

Sono iniziati oggi i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza sulla strada provinciale 75

Oggi iniziano i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada provinciale 75 "Monteleone", infrastruttura provinciale danneggiata dagli eventi calamitosi del maggio 2023. L’intervento interessa il territorio del comune di Cesena e Roncofreddo. L’opera, del costo di 5,2 milioni di euro, è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr e sarà realizzata dalle imprese Eco Demolizioni srl di Rimini e Ambrogetti srl di Verghereto e salvo imprevisti si concluderà entro l’estate. Gli interventi interesseranno complessivamente 19 punti, comprendendo la realizzazione di 7 gabbionate, 9 paratie, una rete di stabilizzazione di versante e due rifacimenti completi del pacchetto stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Post alluvione, al via il ripristino della Sp 75 'Monteleone': cantiere da 5,2 milioni di euroMercoledì 21 gennaio inizieranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 75 “Monteleone”, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023.

