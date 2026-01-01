Capodanno con incidente | fa manovra con l' auto e finisce nella scarpata
Nella notte di Capodanno, a Forte Sperone, i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti a seguito di un incidente stradale. Un'auto, durante una manovra, è finita in una scarpata. L'intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza la zona e assistere il conducente. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte al momento.
Intervento dei vigili del fuoco di Genova tra la notte e la mattina di giovedì 1 gennaio a forte Sperone.Qui, una persona alla guida di un'auto, facendo manovra, non si è accorta della scarpata sottostante e vi è scivolata dentro, finendo la corsa contro un albero.Per fortuna il conducente non è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
