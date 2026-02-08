il vero spirito olimpico

Le Olimpiadi sono ufficialmente iniziate e la sensazione è di sollievo. Dopo giorni di discussioni sul contorno, come le cacce ai tedofori vip e le analisi della cerimonia d’apertura, ora si torna a parlare di sport e atleti. È il momento di concentrarsi sulla pura competizione, dimenticando le polemiche e le polemiche inutili.

Sono iniziate le Olimpiadi ed è quasi una liberazione. Finalmente lo sport, finalmente gli atleti. Perché va bene non essere snob, ma negli ultimi giorni si era andati un filino oltre nell’esaltazione di tutto ciò che è contorno, dalla caccia al tedoforo vip (più o meno degno) all’esegesi della cerimonia d’apertura. Ora, pagato dazio anche gli immancabili cliché dei forestieri alle prese col bidet e della mitizzazione della cucina italiana, si può guardare ai Giochi olimpici per quello che effettivamente sono: una manifestazione sportiva. O meglio, la più grande e importane competizione sportiva al mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

