Questa mattina il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Elena Comerio come nuovo sindaco. La scelta arriva in vista delle elezioni di primavera e punta a rafforzare il fronte compatto della coalizione. La candidata ha già annunciato il suo impegno a lavorare per la città, con un messaggio di unità e servizio rivolto ai cittadini. Ora si aspetta di vedere come reagiranno gli altri schieramenti e quale sarà il primo passo della campagna elettorale.

Il centrodestra ha indicato Elena Comerio come candidata a sindaco alle elezioni amministrative di primavera. Dopo la cocente delusione di cinque anni fa, quando i partiti della destra andarono divisi al giudizio degli elettori subendo una sconfitta, per questa nuova tornata elettorale Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega hanno deciso di rimettersi insieme scegliendo una persona che, seppur giovane, vanta già pregresse esperienze amministrative. Nel 2021 era nella Giunta dell’attuale sindaco Laura Bonfadini, in quota Pd, con le deleghe a Istruzione, Giovani e Pari opportunità. Ma nel luglio del 2024 le venivano revocato le deleghe perché l’assessore aveva assunto posizioni contrarie a quelle espresse dalla maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La candidata del centrodestra: "Uniti dallo spirito di servizio"

