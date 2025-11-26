Straordinari degli infermieri tassati male Incontro urgente coi dirigenti dell' Asl

La Cisl Fp Caserta ha formalmente richiesto un incontro urgente alla direzione dell’ASL Caserta, coinvolgendo la rappresentanze sindacali e la Segreteria provinciale, per chiarire la questione relativa alla tassazione degli stipendi straordinari degli infermieri. La richiesta segue la risposta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

