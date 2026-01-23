Rfi Napoli-Cassino | lavori per soppressione passaggio a livello via Appia a Maddaloni

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha avviato i lavori per la soppressione del passaggio a livello di via Appia a Maddaloni, lungo la linea Napoli-Cassino. L’intervento, situato al km 220+821, mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza della linea ferroviaria. I lavori sono iniziati e richiederanno un periodo di tempo dedicato alla messa in sicurezza dell’area.

Partiti ufficialmente i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la soppressione del passaggio a livello di via Appia, all'interno del Comune di Maddaloni, situato al km 220+821 della linea Napoli – Cassino. Gli interventi, che si completeranno entro il 2028, prevedono la realizzazione di una passerella pedonale in acciaio dell'estensione di 60 metri, dotata di ascensori, e la realizzazione di un sottovia carrabile largo 8 metri con la relativa viabilità di collegamento tra Via Appia e Via Libertà, innestandosi poi in una rotatoria su Via Montella.

