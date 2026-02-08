Sono rimasti 157 i sacerdoti in Diocesi l’età media è di 70,2 anni

In tutta Italia, il numero di sacerdoti continua a diminuire, e l’età media si alza. Ora sono 157 i religiosi in Diocesi, con un’età media di 70 anni e qualche mese. La situazione è nota da tempo, ma i numeri confermano che la chiesa locale si sta invecchiando e che i sacerdoti giovani sono sempre meno.

È un'ovvietà: ci sono sempre meno sacerdoti. E sono più anziani: l'età media è da.pensione. In Europa, in Italia. E la Diocesi di Piacenza-Bobbio non fa eccezione. «Il numero dei sacerdoti ci dice quello che già sappiamo - non nasconde la situazione il vescovo mons. Adriano Cevolotto - il trend è.

Sono rimasti 157 i sacerdoti in Diocesi, l'età media è di 70,2 anniDon Silvio Anelli è il più anziano con 104 anni, don Omar Bonini il più giovane con 31. Mons. Cevolotto: «Il trend lo conosciamo, è un richiamo ad volto della Chiesa che deve essere diverso». Don Mari ...

