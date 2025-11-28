Stranger Things 5 e l'età dei protagonisti | sono rimasti gli stessi e non c'è nessun problema

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Stranger Things 5 l'età dei protagonisti è tutt'altro che un problema, contrariamente alle preoccupazioni iniziali dei fan. Anche se nella vita reale Mike, Will, Undici e tutto il resto del gruppo sono più che ventenni, guardando i nuovi episodi è come se fossero "bloccati nella dimensione di Hawkins" e non sono cambiati poi così tanto dall'ultima volta, tre anni fa, con la quarta stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

