Solo i giornalisti sono rimasti al cliché di Simeone sono anni che l’Atletico Madrid non sa difendere El Mundo

Solo i giornalisti parlano ancora del cliché di Simeone, sono anni che l’Atletico Madrid non sa difendere (El Mundo) Applausi a scena aperta al Mundo e all’articolo di Iñako Díaz-Guerra su Barcellona-Atletico Madrid 3-1. Dice due cose, la seconda riguarda la qualità del campionato spagnolo. In Italia dicono che la Serie A sia ormai un livello inferiore. E adesso sta accadendo anche in Spagna. El Mundo fa una tirata dopo Barcellona-Atletico di ieri sera. Scrive che se questo è il massimo che la Liga possa offrire, allora vuol dire che c’è un problema. Il paragone è sempre con la ricchissima Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Solo i giornalisti sono rimasti al cliché di Simeone, sono anni che l’Atletico Madrid non sa difendere (El Mundo)

Solo i giornalisti sono rimasti al cliché di Simeone, sono anni che l'Atletico Madrid non sa difendere (El Mundo) Ha perso 3-1 in casa del Barcellona (primo gol alla Italiano, aggiungiamo noi). El Mundo si lamenta anche della qualità della Liga: 'se Barça-Atletic

