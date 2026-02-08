Napoli | arsenali e droga scoperti in edilizia popolare indagini su larga scala tra Somma Brusciano e Marigliano

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha scoperto armi e droga nascosti in alcuni complessi di edilizia popolare tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano. Le indagini, iniziate da settimane, hanno portato al sequestro di numerose armi e di stupefacenti, rivelando un forte radicamento di attività illecite nelle zone periferiche della provincia di Napoli. Gli agenti stanno approfondendo il caso per capire chi gestiva il traffico e da quanto tempo.

L’escalation di controlli nelle aree periferiche della provincia di Napoli ha portato all’individuazione di un vero e proprio arsenale e ingenti quantità di sostanze stupefacenti nascoste all’interno di complessi di edilizia popolare, in particolare tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano. L’operazione, condotta questo domenica 8 febbraio 2026 dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, supportati da un nucleo cinofili di Sarno, ha svelato una preoccupante realtà: armi da fuoco, alcune delle quali pesantemente alterate, e droghe pronte per essere immesse nel mercato illegale erano celate in appartamenti e aree comuni, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il controllo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Arsenali

Ucraina: attacco russo su larga scala su Odessa, i palazzi in fiamme

Nella notte, le forze armate russe hanno portato avanti un attacco su larga scala con droni nella regione di Odessa, in Ucraina.

Droga nascosta in una casa di edilizia popolare: pusher arrestato, sequestrati cocaina, crack e 8mila euro

Nella giornata di ieri, a Genova, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 39 anni, residente in un alloggio di edilizia popolare, sospettato di attività di spaccio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Arsenali

Napoli, arrestato 58enne girava con bastone animato e tirapugni elettricoNapoli– Non un semplice controllo di routine, ma un vero e proprio sequestro di armi bianche e oggetti atti a offendere quello avvenuto sabato pomeriggio nel ... cronachedellacampania.it

napoli arsenali e droga35enne pregiudicato nascondeva droga e un pericoloso arsenale nella sua abitazione a Caivano, arrestatoA Caivano un 35enne è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio e detenzione di armi clandestine. Sequestrati droga, pistole e munizioni. virgilio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.