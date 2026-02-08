Napoli | arsenali e droga scoperti in edilizia popolare indagini su larga scala tra Somma Brusciano e Marigliano

La polizia ha scoperto armi e droga nascosti in alcuni complessi di edilizia popolare tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano. Le indagini, iniziate da settimane, hanno portato al sequestro di numerose armi e di stupefacenti, rivelando un forte radicamento di attività illecite nelle zone periferiche della provincia di Napoli. Gli agenti stanno approfondendo il caso per capire chi gestiva il traffico e da quanto tempo.

L’escalation di controlli nelle aree periferiche della provincia di Napoli ha portato all’individuazione di un vero e proprio arsenale e ingenti quantità di sostanze stupefacenti nascoste all’interno di complessi di edilizia popolare, in particolare tra Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano. L’operazione, condotta questo domenica 8 febbraio 2026 dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, supportati da un nucleo cinofili di Sarno, ha svelato una preoccupante realtà: armi da fuoco, alcune delle quali pesantemente alterate, e droghe pronte per essere immesse nel mercato illegale erano celate in appartamenti e aree comuni, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il controllo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

