Somma Vesuviana padre e figlio accoltellati da sconosciuto al parco

Teleclubitalia.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora sangue e paura in provincia di Napoli. Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti nel parco San Sossio per due feriti. Si tratta di padre e figlio di 45 e 26 anni, colpiti da una persona non meglio identificata armata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

