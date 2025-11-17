Somma Vesuviana padre e figlio accoltellati da sconosciuto al parco

Ancora sangue e paura in provincia di Napoli. Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti nel parco San Sossio per due feriti. Si tratta di padre e figlio di 45 e 26 anni, colpiti da una persona non meglio identificata armata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Somma Vesuviana, padre e figlio accoltellati da sconosciuto al parco

