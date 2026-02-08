Solomon segna il suo secondo gol di fila e conquista subito i tifosi della Fiorentina. Dopo aver già fatto male a Napoli e Torino, l’ex Tottenham si sta imponendo come un elemento di punta. La sua condizione sta crescendo, e i fantallenatori iniziano a fare i conti con una media voto vicina al sette. Per lui, il momento è quello giusto per continuare a lasciare il segno.

Arrivato dal Tottenham sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, Manor Solomon ha conquistato la fiducia dell'intero mondo Fiorentina sin dall'esordio. Contro la Cremonese, nella sua prima gara in maglia viola, ha infatti avuto il merito di propiziare la decisiva rete di Kean con un perfetto cross al centro dell'area di rigore. Il tutto, doveroso ricordarlo, con meno di due giorni di allenamento nelle gambe. Da lì in poi Vanoli ha iniziato a utilizzarlo in maniera graduale, fino a lanciarlo definitivamente dal 1' in tutte le ultime tre gare di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Solomon, secondo gol di fila e impatto da top: si è già preso Fiorentina e fantallenatori

Approfondimenti su Solomon Fiorentina

Manor Solomon, nuovo esterno d'attacco della Fiorentina, è approdato a Firenze con un volo privato, accompagnato dalla compagna Dana, che ha annunciato l'attesa del loro primo bambino.

In un match combattuto, il Napoli batte la Fiorentina 2-1.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Solomon Fiorentina

Argomenti discussi: Solomon, secondo gol di fila e impatto da top: si è già preso Fiorentina e fantallenatori; Ancora Vergara, Napoli riparte: Fiorentina ko 2-1; Fiorentina-Torino 2-2, pagelle: Maripan e Solomon migliori in campo. Disastro totale di Dodo; Napoli-Fiorentina 2-1, risultato finale della partita di Serie A: in gol ancora Vergara, gli highlights.

CorSport: Gli sfoghi di Kean e Solomon. Fiorentina, così è inaccettabileSolomon e Kean amari dopo il match ... msn.com

Casadei porta avanti i granata nel primo tempo, a inizio ripresa la ribaltano Solomon e Kean, ma il cileno nel recupero pareggiaCasadei porta avanti i granata nel primo tempo, a inizio ripresa la ribaltano Solomon e Kean, ma il cileno nel recupero pareggia ... gazzetta.it

’ Il Torino si porta in vantaggio nel primo tempo con il gol di Casadei, nel secondo Solomon e Kean capovolgono la situazione, ma Maripan evita agli uomini di Baroni la sconfitta. x.com

GOSENS RILANCIA Dopo il no al Nottingham Forest, il tedesco secondo La Nazione ha organizzato una cena di squadra per fare gruppo in vista del rush salvezza Il conto Diviso tra i cinque nuovi: Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rug facebook