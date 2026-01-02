Fiorentina | Solomon già a Firenze Visite e poi allenamento con Vanoli

Manor Solomon, nuovo esterno d'attacco della Fiorentina, è approdato a Firenze con un volo privato, accompagnato dalla compagna Dana, che ha annunciato l'attesa del loro primo bambino. Dopo aver effettuato le visite mediche, il giocatore ha svolto il primo allenamento con il team sotto la guida di mister Vanoli. L'arrivo di Solomon rappresenta un passo importante nella fase di preparazione della squadra in vista della stagione.

Fiorentina, oggi l'arrivo a Firenze del primo acquisto di Paratici - E' atteso domani a Firenze, per visite e firme, Manor Solomon, primo acquisto della Fiorentina sul mercato di gennaio. milannews.it

I primi movimenti della Serie A: Castellanos saluta la Lazio e raggiunge il West Ham, Manor Solomon arriva alla Fiorentina - La Lazio saluta Castellanos e incassa 30 milioni: il bomber va al West Ham. eurosport.it

? Nulla è cambiato in 1 mese di Vanoli alla Fiorentina. La risposta dell’allenatore ??

Primo colpo di mercato Manor Solomon è il primo acquisto dell’era Paratici! La Fiorentina avrebbe chiuso per Manor Solomon, esterno d’attacco israeliano classe 1999, che arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. La trattativa è stata orchest - facebook.com facebook

La #Fiorentina ha acquistato il 26enne centrocampista israeliano Manor Solomon, in prestito dal Tottenham: negli scorsi anni, Solomon si era espresso pubblicamente in favore delle operazioni dell'IDF nella Striscia di Gaza. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.