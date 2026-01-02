Fiorentina | Solomon già a Firenze Visite e poi allenamento con Vanoli
Manor Solomon, nuovo esterno d'attacco della Fiorentina, è approdato a Firenze con un volo privato, accompagnato dalla compagna Dana, che ha annunciato l'attesa del loro primo bambino. Dopo aver effettuato le visite mediche, il giocatore ha svolto il primo allenamento con il team sotto la guida di mister Vanoli. L'arrivo di Solomon rappresenta un passo importante nella fase di preparazione della squadra in vista della stagione.
Manor Solomon, esterno d'attacco israeliano, è già arrivato a Firenze con un volo privato insieme alla compagna Dana che ha rivelato di essere incinta del primo bambino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Vanoli Fiorentina, arriva l’annuncio ufficiale della Viola: l’ex Torino già presente al Viola Park. Oggi il primo allenamento in vista del match col Genoa
Leggi anche: Fiorentina Juve, Cecchi Gori attacca i Viola: «Non c’è più fiorentinità nella Fiorentina». Poi i commenti sul match e Vanoli
Calcio: Fiorentina; Manor Solomon a Firenze per visite e firme - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". corrieredellosport.it
Fiorentina, oggi l'arrivo a Firenze del primo acquisto di Paratici - E' atteso domani a Firenze, per visite e firme, Manor Solomon, primo acquisto della Fiorentina sul mercato di gennaio. milannews.it
I primi movimenti della Serie A: Castellanos saluta la Lazio e raggiunge il West Ham, Manor Solomon arriva alla Fiorentina - La Lazio saluta Castellanos e incassa 30 milioni: il bomber va al West Ham. eurosport.it
? Nulla è cambiato in 1 mese di Vanoli alla Fiorentina. La risposta dell’allenatore ??
Primo colpo di mercato Manor Solomon è il primo acquisto dell’era Paratici! La Fiorentina avrebbe chiuso per Manor Solomon, esterno d’attacco israeliano classe 1999, che arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. La trattativa è stata orchest - facebook.com facebook
La #Fiorentina ha acquistato il 26enne centrocampista israeliano Manor Solomon, in prestito dal Tottenham: negli scorsi anni, Solomon si era espresso pubblicamente in favore delle operazioni dell'IDF nella Striscia di Gaza. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.