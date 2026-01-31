Diretta gol Serie A | Napoli Fiorentina 2-1 Solomon accorcia le distanze

In un match combattuto, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Solomon segna un gol che riaccende le speranze degli ospiti, ma alla fine i partenopei portano a casa i tre punti. La partita si è giocata davanti a un pubblico acceso e ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto.

Maignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero Mlacic Udinese, irrompono i friulani nella corsa al classe 2007! Bruciata la concorrenza dell’Inter? Cosa sta succedendo Sassuolo, assalto a Konoplya dello Shakhtar. Ma la certezza è Berardi: polverizzato un record con il gol contro il Pisa Calciomercato Milan: Maignan rinnova, arrivano novità importanti su Mateta! Gli ultimi sviluppi non lasciano dubbi Calciomercato Genoa: anticipato il riscatto di Ostigard, occhi su Villalba. Ma c’è un addio, tutti i movimenti rossoblù Napoli Fiorentina, bruttissimo infortunio per Di Lorenzo: esce in barella! Cosa filtra Maignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero Mlacic Udinese, irrompono i friulani nella corsa al classe 2007! Bruciata la concorrenza dell’Inter? Cosa sta succedendo Conferenza stampa Fabregas pre Como Atalanta: «Abbiamo bisogno di mettere più benzina per vincere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Napoli Fiorentina 2-1, Solomon accorcia le distanze Approfondimenti su Napoli Fiorentina Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Fiorentina 1-2, accorcia le distanze Fabbian Segui la diretta della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Bologna-Fiorentina e altre sfide della 21ª giornata. Diretta gol Serie A: Adopo accorcia le distanze e fa 2-1 in Cremonese Cagliari In occasione della 19ª giornata di Serie A, si segnala il gol di Adopo che porta la Cremonese sul 2-1 contro il Cagliari. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Fiorentina Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Diretta Inter-Pisa oggi, Serie A. Risultato live; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Sassuolo - Cremonese (1-0) Serie A 2025. Napoli-Fiorentina 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Vergara, palo di PiccoliLa diretta live di Napoli-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE - Napoli-Fiorentina: 1-0, Vergara! Altro super gol del talento partenopeoSerie A, Napoli-Fiorentina: 23° giornata. Segui la partita in diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. areanapoli.it #Napoli 2-1 #Fiorentina : Manor Solomon! #NapoliFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com VIDEO NM - Napoli-Fiorentina, l’arrivo del pullman degli azzurri allo Stadio Maradona - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.