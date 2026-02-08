Solitudine fatale a Zafferia? Padre e figlio trovati morti in casa

Una tragedia scuote Zafferia, dove padre e figlio sono stati trovati morti nella loro casa in via Giovan Filippo De Lignamine. La polizia indaga sulle cause, ma sembra che la solitudine e la fragilità abbiano giocato un ruolo nella tragedia. I vicini sono sconvolti, nessuno si aspettava una fine così drammatica.

Potrebbe nascondere una storia di isolamento e fragilità la tragedia scoperta nella serata di ieri in un'abitazione di via Giovan Filippo De Lignamine, a Zafferia. All'interno dell'appartamento sono stati trovati senza vita due uomini, padre e figlio, che vivevano insieme e affrontavano entrambi.

