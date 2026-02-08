Domenica 8 febbraio alle 18:00, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, si gioca la finale della Coppa Italia 2026. Soli e Mendez, i due protagonisti, promettono di dare il massimo in campo. La partita si preannuncia intensa e combattuta, con i tifosi pronti a tifare per i loro beniamini.

Domenica 8 febbraio, alle ore 18:00, l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) ospita la finale della Del Monte Coppa Italia 2026, con Rana Verona e Itas Trentino pronte a dare battaglia per il trofeo. L’incontro presenta un incrocio inedito tra le due squadre e vede contrapposti Fabio Soli e Marcelo Mendez, rispettivamente allenatore delle due formazioni. La coccarda tricolore non viene cucita sulle maglie dei dolomitici da lungo tempo, l’ultimo successo risale infatti al 2013. Per i venti, invece, sarebbe il primo storico titolo della nuova società fondata nel 2021. Un titolo sfuggito lo scorso anno in finale al tie-break contro Civitanova. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Soli e Mendez in finale Coppa Italia: "Giocheremo al massimo

Questa sera a Bologna inizia la Final Four della Del Monte Coppa Italia di volley.

Argomenti discussi: Coppa Italia Superlega, Soli e Mendez in finale: Ce la giocheremo al massimo (VIDEO); Beatles , i 4 film di Sam Mendes hanno le prime foto (e le somiglianze sono incredibili); Coppa Italia M – Sbertoli, Ramon e Mendez: Abbiamo avuto un grande cuore, importantissimo per vincere, e abbiamo giocato bene a pallavolo; Athit Poulard, il più forte corridore thailandese è un francese.

Coppa Italia: Verona travolge Perugia e va in finale x.com

Finisce qui la nostra Coppa Italia. Sir Susa Scai Perugia-Rana Verona 0-3 (19-25, 21-25, 19-25) #BlockDevils #delmontecoppa facebook