Bologna Parma 2-1 | rossoblu ai quarti di finale di Coppa Italia col brivido che fatica al Dall’Ara I ducali cadono solo nel finale

Bologna Parma 2-1, i rossoblù soffrono ma ribaltano il derby emiliano: Benedyczak illude gli ospiti, poi Rowe e l’argentino decidono la sfida. Il DallAra si conferma fortino inespugnabile anche nelle notti di  Coppa Italia, regalando ai tifosi rossoblù una qualificazione sofferta ma tremendamente preziosa. Il derby emiliano contro il  Parma  si chiude sul  2-1  per i padroni di casa, al termine di una gara vibrante che ha visto il  Bologna  costretto a inseguire prima di completare una rimonta di carattere proprio quando i tempi supplementari sembravano ormai inevitabili. La squadra di casa stacca così il pass per i quarti di finale, confermando le proprie ambizioni nella competizione nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

