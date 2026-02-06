Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Cortina | n di pettorale orario tv

Quando Sofia Goggia scenderà in pista per la seconda prova di discesa a Cortina, sarà alle 11 di sabato 7 febbraio. La gara si svolge dopo la prima prova e si decide tutto in questa ultima manche. La gara verrà trasmessa in diretta in tv, mentre le atlete si preparano a dare il massimo sulla neve italiana.

Sabato 7 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si terrà, infatti, la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa, che inizierà alle ore 11.30. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 13 alle ore 11.48.00: la seconda prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dalla 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. Per la seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi, prova discesa Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia inizierà la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 6 febbraio, quando andrà in scena la ... oasport.it

Quando gareggiano Brignone, Goggia e gli altri azzurri a Milano Cortina: il calendario completoSaranno ben 196 gli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi invernali: ecco tutte le date e gli orari dei più attesi ... corrieredellosport.it

BUONE PROVE DI GOGGIA E BRIGNONE Federica Brignone scende in sicurezza, senza stare troppo in posizione ma leggendo bene le linee. Buone sensazioni anche da Sofia Goggia #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Brignone #Goggi x.com

Sofia Goggia e Michela Moioli le regine della spedizione (e già medagliate), poi le speranze nell’artistico con le coppie Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini. Casse in discesa e in Super G, Fumagalli nello skeleton, Previtali nello short track, il duo Zorzi-T facebook