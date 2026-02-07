A che ora parte Sofia Goggia oggi seconda discesa Olimpiadi Cortina 2026 | n di pettorale tv streaming

A Cortina d’Ampezzo, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con lo sci alpino femminile. La seconda e ultima prova cronometrata della discesa si svolgerà sabato 7 febbraio alle 11. La gara si svolge sulla stessa pista e sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con Sofia Goggia pronta a scendere con il pettorale numero 1.

Sabato 7 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si terrà, infatti, la seconda ed ultima prova cronometrata della discesa, che inizierà alle ore 11.30. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 13 alle ore 11.48.00: la seconda prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda discesa Olimpiadi Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streaming Approfondimenti su Cortina 2026 A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda prova discesa Zauchensee 2026: n. di pettorale, tv, streaming A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda prova discesa Tarvisio 2026: n. di pettorale, tv, streaming La seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio si terrà venerdì 16 gennaio alle 11:00. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cortina 2026 Argomenti discussi: A che ora parte Franzoni? E Paris? Startlist della discesa maschile; A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Mattarella al Villaggio Olimpico, firma il murale della tregua: Lo sport messaggio di pace. La fiamma a Milano; Meloni ora pretende un approccio più duro da parte di tutti. A che ora parte Federica Brignone oggi, prova discesa Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streamingVenerdì 6 febbraio si preannuncia particolarmente impegnativo per Federica Brignone: in mattinata si cimenterà nella prima prova cronometrata della ... oasport.it A che ora parte Dominik Paris oggi, seconda prova discesa Bormio: n. di pettorale, tv, streamingDominik Paris sarà uno degli osservati speciali al via della seconda prova cronometrata di discesa a Bormio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di ... oasport.it Luca Zaia. Joel Sunny · Luminary (Sped Up). I BRACIERI OLIMPICI DI MILANO CORTINA 2026 Sofia Goggia a Cortina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni a Milano hanno acceso i bracieri olimpici. Buone Olimpiadi a tutti! I Giochi sono ufficialmente iniz facebook Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Sofia Goggia accendono il braciere olimpico a Milano e Cortina x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.