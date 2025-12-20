Sofia Goggia conclude la discesa libera in Val d'Isere in ottava posizione, deludendo le aspettative dopo le recenti performance. La mancanza di risultati soddisfacenti evidenzia le difficoltà incontrate in questa fase della stagione. Si tratta di un risultato che richiede analisi e riflessione per affrontare al meglio le prossime competizioni.

Niente da fare per Sofia Goggia: la sciatrice azzurra è costretta a rinviare l'appuntamento con la prima vittoria stagionale e finisce ottava nella discesa libera in Val d'Isere. Vince l'austriaca Cornelia Huetter, al decima successo in Coppa del Mondo. Con una gara senza sbavature in 1'41"54, Huttler ha messo in fila la tedesca Kira Weidle (seconda a 26100) e Lindsey Vonn, sempre in forma smagliante (terza a 35100). La migliore delle azzurre è Laura Pirovano, quinta a 41100 alle spalle di Ilka Stuhec (quarta a 39100). Bella gara per Nicole Delago, nona a 1"01, diciassettesima a 1"66 Elena Curtoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sci, delude Sofia Goggia: è ottava nella discesa libera in Val d'Isere

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: nuova gara per Sofia Goggia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Vonn ed Aicher

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Coppa del Mondo, la libera di St. Moritz in diretta: Lindsey Vonn vince a 41 anni davanti a Egger e Puchner. Goggia quarta; Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a St. Moritz. Ultima vittoria nel 2023; St. Moritz, Vonn brilla nelle prove: terzo tempo per Goggia, decima Pirovano; LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Lindsey Vonn oltre lo scorrere del tempo, dominio a 41 anni! Amarezza per Goggia.

Sci, delude Sofia Goggia: è ottava nella discesa libera in Val d'Isere - La campionesse azzurra paga un errore mentre era in testa e ha chiuso all'ottavo posto finale staccata di 62 centesimi dalla vincitrice, l'austriaca Huetter ... msn.com