Sofia Goggia sul podio per la terza Olimpiade di fila! Bronzo in discesa! Oro Johnson dramma Vonn

Sofia Goggia torna sul podio olimpico. La sciatrice italiana conquista il suo terzo bronzo consecutivo in discesa libera, portando a casa una medaglia che sa di gloria. La gara si è conclusa con la vittoria dell’americana Breezy Johnson, ma il momento più forte resta la caduta di Lindsey Vonn, che ha scosso gli spettatori. L’Italia festeggia così la quarta medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La gara di discesa libera femminile si è conclusa con Sofia Goggia in terza posizione, dietro a Aicher e Johnson.

Questa mattina a Cortina si è corsa la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima dei Giochi del 2026.

