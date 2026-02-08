LIVE Sci alpino Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia completa la collezione ed è bronzo! Grave infortunio per Vonn

Questa mattina a Cortina si è corsa la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima dei Giochi del 2026. Sofia Goggia ha portato a casa il bronzo, completando così la sua collezione di medaglie. La giornata è stata segnata anche da un brutto incidente: la statunitense Lindsey Vonn si è infortunata gravemente durante la gara, mentre un’altra atleta, l’andorrana Cande Moreno, è caduta e si è fatta male al ginocchio sinistro. La corsa continua, ma gli occhi sono tutti su quanto successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 Brutta caduta per l'andorrana Cande Moreno, dolorante al ginocchio sinistro. Grave infortunio anche per lei, piange per il dolore. 12.50 La francese Camille Cerutti è 23ma a 4.31. La gara è praticamente conclusa: da adesso scenderanno solo atlete dalla quarta fascia in giù. 12.48 Wright 22ma a 2.75. Sofia Goggia completa la collezione: oro a PyeongChang 2018, argento a Pechino 2022, bronzo a Milano Cortina 2026. Leggenda dello sport italiano! 12.47 E' bronzo! Wright dietro già 9 decimi al secondo intermedio. 12.46 Gauche 13ma a 1.88. Momento decisivo con Isabella Wright.

