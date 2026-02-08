Discesa libera femminile | Goggia terza dietro ad Aicher e Johnson Brutta caduta per Vonn

La gara di discesa libera femminile si è conclusa con Petra Goggia in terza posizione, dietro a Aicher e Johnson. Durante la discesa, Lindsey Vonn è caduta bruscamente, suscitando preoccupazione tra gli spettatori. La pista Olimpia delle Tofane ha regalato emozioni forti fino all’ultimo, con le atlete che hanno dato il massimo.

AGI - Brivido sulla pista Olimpia delle Tofane durante la discesa libera femminile di  Milano Cortina 2026.  Lindsey Vonn, la leggenda dello sci americano tornata alle competizioni a 41 anni, è stata protagonista di una brutta caduta dopo sole poche porte.  Il sogno olimpico è durato poco più di 10 secondi.  L'atleta, che già gareggiava con un pesantissimo danno al ginocchio sinistro (rottura totale del crociato avvenuta solo una settimana fa), è atterrata male dopo un salto, rimanendo a terra. I medici sono prontamente intervenuti per prestarle soccorso; fortunatamente la campionessa è cosciente e si muove, nonostante il forte dolore. 🔗 Leggi su Agi.it

