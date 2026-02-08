LIVE Sci alpino Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia spera nel bronzo drammatica caduta per Vonn

Questa mattina a Cortina si svolge la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La grande attesa riguarda Sofia Goggia, che punta a conquistare un bronzo. La gara è partita alle 12.38, e tra le protagoniste c’è anche la slovena Ilka Stuhec, attualmente 14ª a un secondo dalla vetta. La giornata è iniziata con emozioni forti, soprattutto dopo la caduta spettacolare di Lindsey Vonn, che ha avuto un incidente durante la discesa e ha dovuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.38 La slovena Ilka Stuhec è 14ma a 1.98. 12.37 La classifica aggiornata: 1 Johnson Breezy (Stati Uniti d'America) — 1:36.10 2 Emma Aicher (Germania) — 1:36.14 (+0.04) 3 Sofia Goggia (Italia) — 1:36.69 (+0.59) 4 Jacqueline Wiles (Stati Uniti d'America) — 1:36.96 (+0.86) 4 Cornelia Huetter (Austria) — 1:36.96 (+0.86) 6 Laura Pirovano (Italia) — 1:37.04 (+0.94) 7 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) — 1:37.08 (+0.98) 8 Ariane Raedler (Austria) — 1:37.20 (+1.10) 9 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) — 1:37.26 (+1.16) 10 Federica Brignone (Italia) — 1:37.

