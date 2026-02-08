Sofia Goggia conquista la sua prima medaglia olimpica a Milano Cortina 2026. La campionessa di sci alpino ha portato a casa una medaglia di bronzo, chiudendo un lungo percorso di successi e sacrifici. La sua performance ha emozionato tifosi e addetti ai lavori, che aspettavano da tempo un risultato di questo livello. Ora Goggia può finalmente aggiungere un altro capitolo alla sua storia olimpica.

In una gara molto combattuta, goggia ha chiuso al terzo posto, regalando all’Italia un podio pienamente meritato. Si tratta del terzo podio olimpico della sua carriera, dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Beijing 2022. La prestazione ha collocato la atleta bergamasca in una posizione di rilievo all’interno della disciplina, finendo alle spalle della Breezy Johnson e della Emma Aicher nella classifica finale. Il percorso olimpico di sofia goggia comprende tre medaglie: oro a PyeongChang 2018, argento a Beijing 2022 e, appunto, bronzo a Milano Cortina 2026. Oltre ai successi olimpici, la atleta ha ottenuto numerose soddisfazioni nello scenario internazionale, confermando una leadership costante tra le protagoniste della disciplina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia completa la collezione olimpica: un palmarès

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina a Cortina si è corsa la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima dei Giochi del 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Pettorali di partenza della discesa femminile dell'8 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Quando gareggia Goggia in discesa e superG? Date, orari e dove vederla; Quando e dove vedere Sofia Goggia, Federica Brignone e Lindsey Vonn nella discesa libera alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario e numeri di partenza; Sofia Goggia: core, aerodinamica e... la baita senza corrente. Così si è preparata per i Giochi.

Sofia Goggia completa la collezione di medaglie alle Olimpiadi. Palmares sempre più leggendarioSofia Goggia si è aggiudicata una preziosa medaglia di bronzo in discesa libera sull'Olympia delle Tofane ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

Sofia Goggia sul podio per la terza Olimpiade di fila! Bronzo in discesa! Oro Johnson, dramma VonnL'Italia festeggia la quarta medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sofia Goggia conquista un meraviglioso bronzo in discesa libera al termine di ... oasport.it

#MilanoCortina2026 Bronzoper Sofia #Goggia nella discesa libera sull'Olympia delle Tofane. Un po' di dispiacere per la campionessa, non completamente soddisfatta della gestione della gara, ma contenta di essersi confermata tra le più forti della disc x.com

Sofia Goggia scrive un'altra pagina di storia facebook