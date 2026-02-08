Sofia Goggia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice bergamasca conquista il bronzo nella discesa libera femminile, confermando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. È una delle atlete più forti del panorama italiano e ora si prepara a nuove sfide.

Sofia Goggia, che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nella discesa libera femminile, è una delle più grandi sciatrici azzurre di tutti i tempi. Una carriera incredibile, la sua, nonostante abbia avuto spesso a che fare con infortuni anche gravi. Per l’atleta bergamasca, 33 anni, è la terza medaglia olimpica in discesa libera, dopo l’oro a Pyeongchang nel 2018 e l’argento a Pechino 2022. Dalla stagione 2013-2014 nella Nazionale di Coppa del Mondo. Goggia entra stabilmente in Nazionale nella stagione 2013-2014. Ma già il 7 dicembre 2013 subisce un primo stop durante la discesa libera di Lake Louise si infortuna al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: operata, deve concludere anzitempo la stagione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sofia Goggia, chi è la sciatrice bronzo alle Olimpiadi 2026

Sofia Goggia si prepara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la stessa determinazione che l’ha portata a vincere l’oro in discesa a Pyeongchang nel 2018.

Sofia Goggia si gode il suo bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

