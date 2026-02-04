Sofia Goggia si prepara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la stessa determinazione che l’ha portata a vincere l’oro in discesa a Pyeongchang nel 2018. Nonostante qualche dubbio, la sciatrice bergamasca punta a sorprendere ancora, forte di un talento indiscusso e di una voglia di mettersi in gioco che non si è mai spenta. Tra allenamenti intensi e speranze alte, Goggia si appresta a vivere un’altra grande sfida sulla neve.

Milano, 26 gennaio 2026 – L’oro vinto in discesa a Pyeongchang nel 2018 rappresenta la sua gemma più bella, arrivata con potenza e classe in uno dai migliori momenti della carriera. L’argento conquistato a Pechino 2022, 26 giorni dopo essersi infortunata gravemente, invece è simbolo di resilienza, coraggio ed enorme carattere. Tutte caratteristiche che racchiudono l’essenza sportiva e umana di Sofia Goggia, che alle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026 andrà a caccia del terzo metallo consecutivo in un’edizione dei Giochi Invernali. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Brignone e Goggia fino a Fontana: ecco tutti gli atleti lombardi La sciatrice bresciana, classe 1992, è una delle punte di diamante per quanto riguarda la truppa olimpica azzurra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi è Sofia Goggia, la sciatrice indomita tra dubbi e volontà di sorprendere ancora

Sofia Goggia, campionessa di sci alpino, ha commentato la possibilità di essere portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dichiarando di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.

Sofia Goggia, campionessa di sci di origine bergamasca, ha commentato la possibilità di partecipare come alzabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

